Almanya, NATO rotasyonu kapsamında Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi konuşlandıracak. Yaklaşık 150 Alman askerinin de yer alacağı görev kapsamında sistemin Haziran sonundan Eylül ayına kadar Türkiye’de konuşlu kalacağı bildirildi.

Almanya, NATO kapsamında Türkiye’ye Patriot hava savunma bataryası göndereceğini açıkladı. Berlin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Husum kentinde görev yapan yaklaşık 150 Alman askerin bir Patriot sistemiyle birlikte Haziran ayı sonundan Eylül ayına kadar Türkiye’de konuşlanacağı belirtildi.

AFP'nin haberine göre görevin, halihazırda bölgede bulunan Amerikan birliğinin yerini alacak bir NATO rotasyonu çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin NATO içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, Türk ve Amerikan birlikleriyle yürütülen iş birliğinin müttefik dayanışmasının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Patriot hava savunma sistemi, taktik balistik füzeler, alçaktan uçan seyir füzeleri ve hava araçlarını etkisiz hale getirmek için kullanılan ABD yapımı mobil bir savunma sistemi olarak biliniyor. Sistemin, radar ünitesi, komuta kontrol merkezi ve en fazla sekiz fırlatıcıdan oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, ABD birliklerinin daha önce bölgede İran kaynaklı tehditlere karşı Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek amacıyla konuşlandırıldığı hatırlatıldı. NATO güçlerinin, çatışma süreci boyunca Türkiye hava sahasında bazı balistik füzeleri engellediği de ifade edildi.

Almanya’nın daha önce de 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki hava sahasının korunması amacıyla Türkiye’ye Patriot sistemleri gönderdiği biliniyor. Yeni konuşlandırmanın da NATO çerçevesinde müttefik savunmasını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası