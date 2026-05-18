İhlas Haber Ajansı
Aydın'da sıcak saatler! Eline samuray kılıcı alan genç kız dehşet saçtı
Aydın’da elindeki samuray kılıcıyla sokakta dolaşarak kendine zarar verip, mahalleliye korku dolu anlar yaşatan genç kız, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu öne sürülen kız hastaneye kaldırıldı.
Olay, Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle 213. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta elindeki samuray kılıcı ile gezerek kendine zarar veren genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
POLİSLERE DİRENDİ
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı elindeki kılıcı bırakarak teslim olması için uyardı. İkna çabaları sonuç vermeyince genç kızın bir anlık boşluğundan yaralanan ekipler, hızla müdahale ederek elindeki kılıcı aldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Etkisiz hale getirilen genç kız ambulansa alındı. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
