Muğla’nın “Sakin Kent” unvanlı Akyaka Mahallesi’nde deniz suyunun 2 dakika içinde yaklaşık 100 metre çekilip yeniden yükselmesi şaşkınlığa sebep oldu. Bölge halkı ve tekne işletmecileri, yıllardır ilk kez bu kadar sert bir gel-git yaşandığını söyledi.

Aykaya'da yaşanan sıra dışı doğa olayı bölge halkını ve tekne işletmecilerini hayretler içinde bıraktı. Akşam saatlerinde deniz suyunun aniden kıyıdan yaklaşık 80 ila 100 metre çekilmesi bölgede kısa süreli endişeye neden oldu.

Akyaka'da korkutan görüntü! Deniz suyu 100 metre geri çekildi

Yaklaşık 2 dakika süren çekilmenin ardından deniz suyu yeniden eski seviyesine döndü. Özellikle Azmak Deresi çevresi ve sahil kesiminde net şekilde gözlemlenen gel-git olayı sırasında teknelerin bulundukları bölgelerde su seviyesinin hızla düştüğü görüldü. Kıyıda bulunan vatandaşlar ve tekne sahipleri, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı.



Gökova Körfezi'nde Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 30 yıldır tekne işleten Dağlar Gökovalı, "Yaklaşık 30 yıldır burada denizcilik yapmaktayız. Bu kadar sert gel-git olayını ilk defa görüyoruz. 2 dakika içinde deniz yaklaşık 80-100 metre gitti ve geldi. Deniz tekrar dolmaya başladı. Çok hızlı ve sert bir şekilde gel-git olayı oldu. Umarım bir sıkıntı olmaz" dedi.

