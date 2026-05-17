Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe'de taraftarlar, ikinci gol sonrası ve ilk yarınını bitiminde oyuncuları protesto etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı konuk Eyüpspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

KADIKÖY'DE PROTESTO

Sarı lacivertli taraftarlar, Eyüpspor'un ikinci golü ve ilk yarının son düdüğüyle birlikte takımı yuhalayarak protesto etti. Fenerbahçeli tribünler, ikinci yarıda sahaya çıktığı sırada takımı bir kez daha ıslıkladı.

Fenerbahçe - Eyüpspor

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor maçına ilgi göstermedi. Mücadele 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı kalmaması nedeniyle tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı. Mücadeleyi yaklaşık 20 bin taraftar izledi.

YÖNETİM TAM KADRO İZLEDİ

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve mevcut yönetim, bu sezonki son resmi maçı tam kadro takip etti. Saran ve yönetimi, haziran ayında kongre yapılmasını kararlaştırmıştı.

