Fenerbahçe'de oyunculara protesto: Maçtaki skor tepki çekti
Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Eyüpspor karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe'de taraftarlar, ikinci gol sonrası ve ilk yarınını bitiminde oyuncuları protesto etti.
- Maçın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- Fenerbahçe taraftarları, Eyüpspor'un ikinci golü ve ilk yarının bitişiyle takımlarını yuhalayarak protesto etti.
- Maç, 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen yaklaşık 20 bin taraftar izledi.
- Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran ve mevcut yönetim maçı tam kadro takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı konuk Eyüpspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
KADIKÖY'DE PROTESTO
Sarı lacivertli taraftarlar, Eyüpspor'un ikinci golü ve ilk yarının son düdüğüyle birlikte takımı yuhalayarak protesto etti. Fenerbahçeli tribünler, ikinci yarıda sahaya çıktığı sırada takımı bir kez daha ıslıkladı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor maçına ilgi göstermedi. Mücadele 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı kalmaması nedeniyle tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı. Mücadeleyi yaklaşık 20 bin taraftar izledi.
YÖNETİM TAM KADRO İZLEDİ
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve mevcut yönetim, bu sezonki son resmi maçı tam kadro takip etti. Saran ve yönetimi, haziran ayında kongre yapılmasını kararlaştırmıştı.