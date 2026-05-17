Hakkari'de zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı
Hakkari’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
2 dk önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Çevre Yolu kavşağında 3 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
- Kaza, Yüksekova ilçesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi.
- 34 GZ 2561, 01 ARZ 981, 33 DL 895 plakalı üç hafif ticari araç çarpıştı.
- Kazada 12 kişi yaralandı.
- Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Polis güvenlik önlemi aldı.
- Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 hafif ticari araç birbirine girdi. Kaza Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 GZ 2561, 01 ARZ 981, 33 DL 895 plakalı üç hafif ticari aracın çarpıştı.
12 KİŞİ HASTANELİK OLDU
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
