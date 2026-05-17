İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de dede-torun tartışması kanlı bitti: Yaşlı adamı defalarca bıçakladı
Eskişehir’de bir evde çıkan aile içi tartışma kanlı bitti. 21 yaşındaki torun, 73 yaşındaki dedesini üç yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesi sürerken, torun gözaltına alındı.
Eskişehir’de 73 yaşındaki Musa G. ile 21 yaşındaki torunu Emir Musa G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle gerginlik çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte Emir Musa G.’nin, dedesi Musa G.’yi sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçakladığı öğrenildi.
DURUMU AĞIR
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Musa G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
TORUN GÖZALTINDA
Olay sonrası gözaltına alınan 21 yaşındaki torun Emir Musa G., emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
