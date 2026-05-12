Anadolu Ajansı
Kırıkkale'de feci kaza! Otomobil, çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de bir otomobil, park halindeki çekiciye çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda yol kenarında park halinde bulunan çekiciye çarptı.
ARABADAN FIRLADI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Eda T., trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Eda T. ve O.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Eda T., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
YORUMLAR