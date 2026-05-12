Anadolu Grubu, yeni nesil araç kiralama markası Praticar’ı tanıttı. 11 şehirde 18 ofisle faaliyete başlayan Praticar, yıl sonuna kadar 30 ofis ve 3.000 araçlık filoya ulaşacak.

ÖNDER ÇELİK - Araç kiralama deneyimini hız, sadelik ve erişilebilirlik ekseninde yeniden kurgulamayı hedefleyen marka, güçlü dijital altyapısıyla kullanıcıların tüm işlemleri mobil uygulama üzerinden kolayca tamamlamasına imkân sağlıyor.

11 şehirde havalimanı ve şehir lokasyonlarından oluşan 18 ofisle faaliyetlerine başlayan Praticar, yıl sonuna kadar 30 ofis ve 3.000 araçlık filoya ulaşmayı hedefliyor. Marka, rezervasyon süresini 1 dakikaya kadar indirerek özellikle genç ve dijital odaklı kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Rezervasyondan araç teslimine kadar tüm süreçler mobil uygulama üzerinden yönetilebiliyor.

Halihazırda Garenta markasıyla sektörde faaliyet gösteren Anadolu Grubu, Praticar ile mobilite alanında çok markalı bir yapıya geçiş yapıyor. Yeni markanın temelinde ise değişen kullanıcı ihtiyaçlarına daha hızlı, esnek ve erişilebilir çözümler sunma yaklaşımı yer alıyor.

Çelik Motor Genel Müdürü Şafak Savcı, mobilitenin artık yalnızca bir ulaşım ihtiyacı olmadığını belirterek, “Amacımız mevcut yapıyı tekrar etmekten ziyade, kullanıcı deneyimini daha yalın, hızlı ve anlamlı bir çerçevede yeniden kurgulamak” dedi. Türkiye’de araç kiralayan kişi sayısının bir yılda 7 milyondan 8 milyona çıktığını aktaran Savcı, Praticar ile sektöre yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Praticar Pazarlama Müdürü Tarık Teksen Tutal ise markayı oluştururken kullanıcıların hayatındaki “karar anını” daha akıcı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Tutal, araç kiralamayı planlanan bir ihtiyaç olmaktan çıkarıp hayatın doğal akışı içinde gerçekleşen bir deneyime dönüştürmek istediklerini belirtti.

7/24 destek hizmeti, dijital sözleşme yönetimi ve yol yardım gibi hizmetleri tek bir platformda sunan Praticar, uzun vadede araç kiralamanın ötesine geçerek entegre bir mobilite platformuna dönüşmeyi hedefliyor.

