Artan seyahat talebiyle birlikte araç kiralama sektörü de hızlı bir büyüme sürecine girdi. Özellikle yaz sezonu ve bayram dönemlerinde araç kiralama fiyatlarında ciddi farklılıklar oluşabiliyor. Aynı segmentteki araçlar arasında dahi %30-40’a varan fiyat farkları görülebiliyor.

Bu durum, kullanıcıların farklı firmaları tek tek karşılaştırmasını zorlaştırırken, dijital platformlara olan ihtiyacı artırıyor.

Türkiye merkezli araç kiralama platformu RentiCar, kullanıcıların yüzlerce araç kiralama seçeneğini tek bir platform üzerinden karşılaştırmasına olanak sağlıyor.

TEK PLATFORM, YÜZLERCE SEÇENEK

Platform; 130’ un üzerinde tedarikçi, 750’ den fazla lokasyon ve 458 farklı araç seçeneği ile geniş bir portföy sunuyor. Kullanıcılar; fiyat, araç tipi ve lokasyona göre filtreleme yaparak kendileri için en uygun seçeneği kolayca bulabiliyor.

FİYAT ŞEFFAFLIĞI VE ZAMAN TASARRUFU

Araç kiralama sürecinde yaşanan en büyük sorunlardan biri fiyat karşılaştırma zorluğu. RentiCar, farklı sağlayıcıları tek ekranda sunarak kullanıcıların hem zaman kazanmasını hem de en uygun fiyatı bulmasını sağlıyor.

MOBİL UYGULAMA İLE HIZLI REZERVASYON

Platformun mobil uygulaması sayesinde araç kiralama işlemleri birkaç adımda tamamlanabiliyor. Kullanıcı dostu arayüz, özellikle mobil kullanıcılar için hızlı ve pratik bir deneyim sunuyor.

Sektör temsilcilerine göre önümüzdeki dönemde araç kiralama pazarında dijital platformların payının daha da artması bekleniyor.

