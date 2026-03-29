2026’ya rekorlarla başlayan gümüş, mart sonunda yeniden yön ararken yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Ocak ayında 121 dolar seviyesine kadar yükselen “beyaz metal”, haftayı 69,80 dolar seviyesinde kapatırken, finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Gümüşte geri çekilmelerin geçici olduğunu belirten Memiş, “artık vakit geldi” diyerek yeni bir yükseliş dalgasına işaret etti.

2026 yılına fırtına gibi başlayan ve ocak ayında 121 dolar seviyelerini test ederek tarihi rekorlar kıran gümüş, mart ayının son günlerinde denge arayışını sürdürüyor. Haftayı uluslararası piyasalarda 69,80 dolar seviyesinden kapatan "beyaz metal"in geleceği yatırımcılar tarafından da merak ediliyor.

İslam Memiş

"GÜMÜŞ İÇİN VAKİT GELDİ"

Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalından yaptığı değerlendirmelerde gümüş yatırımcısını 'panik yapmamaya' çağırdı. "2026 yılı bir manipülasyon ve güçlü psikoloji yılıdır. Gümüşte yaşanan bu geri çekilmeler kalıcı değildir, aksine birer alım fırsatıdır" diyen Memiş, gümüşün tekrar yükselişe geçeceğinin altını çizdi.

Gram gümüşün haftayı 99,59 TL seviyesinden kapattığını belirten Memiş, ons gümüşün ise 69,71 dolar seviyesinde haftayı tamamladığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta boyunca sık sık 'gümüş için satın alma vakti geldi' uyarısı yaptığını hatırlatan Memiş, bu görüşünü koruduğunu belirtti.

"GÜMÜŞTE HIZLI YÜKSELİŞLER BEKLİYORUM"

Memiş, gümüşte mevcut fiyat aralıklarının artık sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, gram gümüşte 90-100 TL bandının, ons gümüşte ise 60-70 dolar aralığının kalıcı olmayacağını dile getirdi. Bu seviyelerin ardından “Hızlı yükselişler bekliyorum” diyen Memiş, yatırımcıların gümüşte yeni bir trend başlangıcına hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Gümüşle birlikte altın piyasasına da değinen Memiş, ons altında geniş bant hareketinin sürdüğünü belirtti. 4.100–4.650 dolar aralığını takip ettiğini ifade eden İslam Memiş, uzun vadede 5.800–6.000 dolar hedefinin geçerliliğini koruduğunu söyledi. Gram altında ise 10.000 TL seviyesinin hedefte olduğunu tekrarladı.

BORSA VE DÖVİZ

Borsa İstanbul’un haftayı 12.698 puandan kapattığını hatırlatan Memiş, 12.900 puanın altını “alım fırsatı” olarak değerlendirdi. Yıl içinde 16.000 puan ve üzeri seviyelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Dolar kurunda yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyleyen Memiş, euro/dolar paritesinde ise 1.15 seviyesinin “ucuz” olduğunu vurguladı.

PETROL VE KÜRESEL RİSKLER

Brent petrolün 107 doların üzerine çıkmasının riskleri artırdığına dikkat çeken Memiş, bunun enflasyon ve jeopolitik belirsizlik anlamına geldiğini belirtti.

“DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL”

2026 yılını “risk ve manipülasyon yılı” olarak nitelendiren İslam Memiş, yatırımcılara finansal okuryazarlık ve psikoloji yönetimi konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve piyasadaki dalgalanmalara rağmen net görüşünü şu sözlerle özetledi: “Altın, gümüş ve borsada yaşanan düşüşler kalıcı değil; aksine fırsat."

