Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ABD'li JP Morgan'dan yatırım araçlarıyla ilgili dikkat çeken bir analiz geldi. Altın ve doların savaş ortamında satış baskısı yediğini belirten dev banka, yatırımcıların gözdesini açıkladı.

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN VE GÜMÜŞ DÜŞTÜ ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş piyasaları da allak bullak etti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla brent petrol 100 doları aşarken, altın ve gümüş ise yatırımcıları terse yatırdı. Her iki değerli metal de savaş öncesi döneme göre değer kaybetti.

NAKİT İÇİN SATTILAR Küresel petrol ticaretinde yaşanan aksaklık sonrası özellikle Körfez ülkelerinin petrol gelirlerinde gerileme oldu. Bu ülkeler nakit akışını sürdürebilmek için ellerindeki değerli madenlerin satışını gerçekleştirdi.



JP Morgan, savaş ortamında yatırımcıların tercihleriyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Rapor, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde altın ve gümüşe göre öne çıkan yatırımı paylaştı.



BİTCOİN ÖNE ÇIKTI JP Morgan analistlerine göre; bitcoin, İran savaşı sürecinde altın ve gümüşe kıyasla daha iyi bir performans sergileyerek güvenli liman benzeri bir talep görüyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler tarafından yayımlanan raporda, değerli metallerde sert çıkışlar ve pozisyon tasfiyeleri yaşanırken, bitcoin tarafında girişlerin ve artan aktivitenin gözlendiği belirtildi.

BİTCOİN, ALTIN VE GÜMÜŞE GÖRE GÜÇLÜ KALDI Verilere göre, altın borsa yatırım fonlarından (ETF) mart ayının ilk üç haftasında yaklaşık 11 milyar dolar tutarında çıkış gerçekleşti. Gümüş ETF akışları ise geçen yazdan bu yana biriken tüm girişleri geri verdi. Buna karşılık, aynı dönemde net girişler kaydeden bitcoin, geleneksel güvenli liman varlıklarına kıyasla göreceli bir güç sergilemeye devam ediyor.

İRAN’DA KRİPTO TALEBİ ARTTI Analistler, savaşın başlamasıyla birlikte İran’da kripto para kullanımında belirgin artış yaşandığını belirtti. Yerel yatırımcıların varlıklarını yerel borsalardan çekerek kendi cüzdanlarına ve uluslararası platformlara taşıdığı ifade edildi. Bitcoin’in sınır ötesi işlem imkânı, kendi kendine saklama özelliği ve 24 saat işlem görmesi, belirsizlik dönemlerinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.



KURUMSAL YATIRIMCILAR... Kurumsal yatırımcı cephesinde de dikkat çekici bir ayrışma gözlendi. Altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonları Ocak ayından bu yana sert şekilde gerilerken, Bitcoin vadeli işlemlerinin daha istikrarlı seyrettiği belirtildi. Likidite koşullarında da benzer bir değişim yaşanırken, Bitcoin piyasasına erişimin giderek daha güçlü hale geldiği vurgulandı.

Analistler, tüm bu gelişmelerin kripto paraların özellikle savaş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde sermaye akışları açısından giderek daha önemli bir araç haline geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

