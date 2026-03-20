Orta Doğu'daki savaş sonrası petrol sert yükselirken, altın ve gümüş ise yatırımcısını terse yatırdı. Savaşın ardından düşüşe geçen değerli metaller yatırımcıları tedirgin ederken, Londra merkezli bağımsız kurumsal finansman ve komisyonculuk firması SP Angel'dan altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili önemli bir analiz geldi.

ALTIN VE GÜMÜŞ TEKRAR YÜKSELECEK Mİ? Yatırımcılar "Altın ve gümüş tekrar yükselecek mi?" sorusuna cevap arıyor. SP Angel, analizinde yatırımcıları rahatlatacak ifadeler yer aldı.

SAVAŞTA İŞLER TERSİNE DÖNDÜ SP Angel'da metal ve madencilik hisse senedi analisti Arthur Parish, altındaki oynaklığın savaşın başındaki sert yükselişe vurgu yaparak, "Bu durum neredeyse tamamen tersine döndü ve aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Bunun büyük kısmı, ivme kazanma amaçlı işlemlerin tersine dönmesinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.



ALTIN VE GÜMÜŞTE DALGALI SEYİR Altın geçtiğimiz yıl yüzde 66, gümüş ise yüzde 135'lik rekor yükseliş kaydetmişti. 2026'da ise değerli metaller daha dalgalı bir seyir izledi. Gümüş rekor seviyelerin ardından 31 Ocak'ta 1980′lerden bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

YENİ REKORLAR KAPIDA 2025′teki altın yükselişi sırasında piyasaya giren geçici yatırımcıların şu an çıkmaya başladığını belirten Parish, bunun da altının daha güçlü bir sonraki yükselişine alan açtığını söyledi.

"ALTININ BİR SONRAKİ YÜKSELİŞİ İÇİN GEREKLİYDİ" Parish, "Bu para uzun vadeli altın pozisyonuna bağlı değil. Ukrayna-Rusya savaşı ve Rus varlıklarının dondurulmasından bu yana, merkez bankalarını altın biriktirdi. Bu çok yıllık altın yükselişinin ilk aşamasını da

onlar tetikledi. Ardından turistler ve bireysel yatırımcılar bu ivmeden yararlanmak için piyasaya girdi. Şimdi piyasadan ayrılıyorlar ki bu da altının bir sonraki yükseliş aşamasına geçmesi için gerekliydi." dedi.

BRI Wealth Management’ın yatırım bölümü başkanı Toni Meadows da, altın ve gümüşün piyasadaki günlük dalgalanmalara karşı anlık bir 'korunma aracı' olmadığını, uzun vadeli risklere karşı pozisyon almak için kullanıldığını

anımsattı.

