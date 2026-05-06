ABD'nin Ohio eyaletinde iki kardeş, kendilerini BAE prensesiyle evli bir kraliyet üyesi ve fon yöneticisi olarak tanıtarak 21 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptı. İki kardeş, lüks hayatlarının ardından federal hapishaneye gönderildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Zubair Al Zubair ve 31 yaşındaki kardeşi Muzzammil Al Zubair'in kurduğu dolandırıcılık ağı herkesi şaşkına çevirdi. İddialara göre kardeşler, sahte kimlikler ve uydurma iş bağlantılarıyla yatırımcıları milyonlarca dolar dolandırdı.

BİRİ PRENS, DİĞERİ FON YÖNETİCİSİ

Zubair Al Zubair'in kendisini Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir prensesle evli olarak tanıttığı, kardeşi Muzzammil'in ise yalnızca internet videolarından edindiği bilgilerle kendisini 'serbest fon yöneticisi' olarak pazarladığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre kardeşler, East Cleveland Belediye Başkanı'nın yakın çalışma ekibinden Michael Smedley'i rüşvetle etkileyerek resmi belgeler ve sahte polis kimlikleri çıkarttırdı. Ayrıca Zubair'i şehrin "Uluslararası Ekonomi Danışmanı" olarak atadı.

YALNIZCA YATIRIMCILARLA SINIRLI DEĞİL

Dolandırıcılık ağının yalnızca yatırımcılarla sınırlı olmadığı, eski ilişkiler de dahil olmak üzere birçok kişinin hedef alındığı ortaya çıktı. Zubair’in eski kız arkadaşını 737 bin dolar dolandırdığı, Çinli bir yatırımcıyı ise kripto para projesi vaadiyle 18 milyon dolar zarara uğrattığı kaydedildi.

ALTIN KAPLAMA TÜFEK, ÖZEL JETLER...

Kardeşlerin lüks yaşamı da dikkat çekti. Özel jetlerle seyahat ettikleri, Rolls Royce ve lüks araçlardan oluşan bir garaj kurdukları ve hatta altın kaplama bir AK-47 tüfek bulundurdukları tespit edildi.

İki hafta süren davanın ardından federal jüri, kardeşleri suçlu buldu. Mahkeme, Zubair Al Zubair’i 24 yıl, kardeşi Muzzammil’i ise 23 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kardeşlerin ayrıca dolandırdıkları mağdurlara yüklü miktarda tazminat ödemesine karar verildi.

