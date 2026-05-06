İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Saksakiyeh kasabasında bir ticaret merkezine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Bölgedeki saldırıların ateşkese rağmen sürdüğü bildirildi.

İsrail, Lübnan ile yürürlükte bulunan ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor.

İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde Sidon bölgesine bağlı Saksakiyeh kasabasındaki bir ticaret merkezini hedef aldığı hava saldırısında büyük yıkım yaşandı. Lübnanlı sağlık kaynaklarına göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Saldırının ardından bölgedeki ticaret merkezinin tamamen yıkıldığı, çevredeki çok sayıda konut ve iş yerinde de ağır hasar oluştuğu belirtildi.

BÖLGEDE 'ACİL DURUM' İLANI

Olay sonrası bölgede acil durum ilan edilirken, ambulans ve sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etmek için yoğun çalışma başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan genelinde düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 2 bin 702’ye, yaralı sayısı ise 8 bin 311’e ulaştı.

