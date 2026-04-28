İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a düzenlediği son saldırılarda 1’i kadın 4 kişinin öldüğü, 3’ü çocuk 51 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, İsrail’in ülkenin güneyine düzenlediği son saldırılarda 1’i kadın en az 4 kişinin öldüğü, 3’ü çocuk 51 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL, LÜBNAN'A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan’ın doğusundaki Bekaa bölgesi ile Güney Lübnan’daki 20’den fazla noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilmişti. Saldırıların Hizbullah’a ait askeri altyapıları hedef aldığı öne sürülmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası