Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Haziran ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte gözler Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Yerleştirme sürecinde Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, sonuç tarihi belli oldu mu? MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da uygulanan MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavının sonuçları 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış, adaylar 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlamıştı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı gibi ikinci seçim aşamalarına hazırlanacak. Fiziki yeterlilik sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sonuçlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı kılavuzda önemli tarihlere yer vermesine rağmen yalnızca tercih başvuru takvimini paylaştı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Ancak önceki yıllardaki tercih ve değerlendirme süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.

MSÜ 2026 tercihlerinde son durum! MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

FİZİKİ DEĞERLENDİRMELER HAKKINDA

Adaylar, seçim sürecinde hem boy-kilo kontrolünden geçecek hem de çeşitli fiziksel performans testlerine tabi tutulacak.

Fiziki değerlendirme aşamasında adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Kara ve Deniz Harp Okulları ile tüm Astsubay Meslek Yüksekokulları için erkek adaylarda boy sınırı 165-210 santimetre, kadın adaylarda ise 160-200 santimetre olarak uygulanacak. Hava Harp Okulu'nda ise erkek ve kadın adaylar için boy şartı 165-190 santimetre arasında olacak.

Boy-kilo kontrolünü başarıyla geçen adaylar daha sonra Fiziki Yeterlilik Testi'ne katılacak. FYT kapsamında adayların performansı şınav, mekik ve 400 metre koşu olmak üzere üç farklı branşta değerlendirilecek.

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