Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 yıl önce öldürülen Çağla Tuğaltay'ın dosyasını yeniden gündeme alarak ailesiyle görüştü. Bakanlık, faili meçhul cinayetin çözümü için tüm teknik imkanların seferber edileceğini açıklarken; anne Tuğaltay ise hassasiyetleri için Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz" dedi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaları yeniden incelemeye alırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek 26 yıl önce İstanbul’da öldürülen Çağla Tuğaltay’ın ailesini kabul etti.

5 Haziran 2000’de öldürülen Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve aile avukatlarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, dosyanın yeniden tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde 'fethi kabir' kararı! 26 yıllık dosya mercek altında

"TÜM İMKANLAR KULLANILACAK"

Aileye başsağlığı dileyen ve cinayetin aydınlatılmasının devletin sorumluluğunda olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bu dosyanın çözülmesi için tüm imkanlar kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Çağla Tuğaltay cinayeti için şüpheli olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın ‘fethi kabir’ yapmayı uygun bulduğunu ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti.

"FARKLI BİR GÖZLE BAKIYORUZ"

Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesine de değinen Bakan Gürlek, "Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere savcılara talimat verme yetkimiz yok. Arkadaşlar bu işin profesyoneli, kurduğumuz birimdeki arkadaşlarımız Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, daire başkanı profesyonel. Farklı bir gözle bakıyoruz. Sürecin hızlandırılması ve çözümü için devletin tüm kurumları nezdinde teknik olarak ne tür imkanlara sahip olduğumuz araştırılarak ilgili kurumların soruşturma makamlarının hizmetine verilmesini sağlıyoruz. Bu konuda ilgili Kurumları çalıştırmak ve işlemlerin gereğini takdir etmek tamamen soruşturma makamlarının takdirinde" dedi.

"BİR TEK SİZ İLGİLENDİNİZ"

Bakan Gürlek aile bireyleri ve avukatların soruşturmayla ilgili ilgili görüşlerini de dinledi. Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay da, hassasiyetleri için Bakan Gürlek’e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz" dedi.

Çağla Tuğaltay’ın abisi İlker Tuğaltay da Bakan Gürlek’e yardımları için teşekkür etti.

