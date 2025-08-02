Çağla Tuğaltay cinayeti çözüldü mü, son durum nedir? 2 DNA örneği bulundu!

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Çağla Tuğaltay cinayeti yeni deliller ve uluslararası iş birliği sayesinde yeniden hareketlendi. Olay yeri incelemesinde elde edilen bulgular Interpol’e gönderilirken, 25 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayeti ilgili yeni bir umut doğdu.

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

2000 yılında İstanbul Fulya’da vahşice öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın cinayeti, aradan geçen 25 yıla rağmen henüz tamamen aydınlatılamadı.Çağla Tuğaltay cinayeti olayının faili ya da failleri resmi olarak hala belirlenemedi fakat cinayet dosyasında önemli gelişmeler yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dosyayı yeniden aktif hale getirerek yeni birimler kurdu ve 2000 yılındaki delilleri yeni yöntemlerle tekrar incelemeye aldı. Olay yerinden alınan bulgular arasında daha önce eşleşmeyen DNA ve parmak izleri tespit edildi.

Türkiye’de mevcut veri tabanlarında herhangi bir eşleşme olmaması nedeniyle deliller, Interpol’ün 196 ülkelik veri ağına gönderildi.

ÇAĞLA TUĞALTAY SON DURUM NEDİR?

Çağla Tuğaltay cinayetinde son durum, olay yerinden elde edilen yeni DNA bulgularının iki farklı erkeğe ait olduğunu göstermesiyle ciddi bir boyut kazandı.

Biri apartman koridorunda bulunan kan lekesinden, diğeri ise genç kızın tırnakları arasından elde edilen DNA örnekleri, Türkiye’de hiçbir şahısla eşleşmedi.

Bu nedenle hem parmak izleri hem de DNA örnekleri Interpol veri tabanına gönderildi. Uluslararası düzeyde yürütülen tarama, şüpheli ya da şüphelilerin başka bir ülkede sabıka kaydı olması durumunda kimliklerinin belirlenmesini sağlayabilir.

ÇAĞLA TUĞALTAY'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Çağla Tuğaltay’ı kimin öldürdüğü sorusu, 25 yıldır cevapsız. Soruşturma kapsamında bugüne kadar herhangi bir kişi hakkında resmi bir suçlama yöneltilmedi.

Cinayetin ardından mutfakta bulunan üç farklı parmak izi, aile ve yakın çevreyle eşleştirilmedi. Bunun yanı sıra elde edilen iki DNA profili, iki ayrı erkeğe ait çıktı ve her ikisi de Türkiye’de tanımlanamayan kişiler.

Cinayetin dışardan gelen ve aileyle doğrudan bağlantısı olmayan bir kişi ya da kişiler tarafından işlenmiş olabileceğini düşünülüyor. Katilin kimliği konusunda en güçlü umut ise Interpol’den gelecek geri dönüşlerde.