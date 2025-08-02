Evinin banyosunda ölü bulunmuştu! 'Nida' cinayetinde yabancı uyruklu zanlıdan itiraf

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında 31 Temmuz Perşembe akşamı meydana gelen olayda Nida Nazlıer (45), banyoda yüzü ve boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayın ardından evde bulunan ve yardım çığlıkları attığı balkonda görülen H.İ. (23) gözaltına alınmıştı. Cinayetle ilişkilendirilen bıçak, apartman girişinde bir saksı içerisinde bulunmuştu.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Cinayetin ardından çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay saatinde apartmandan ayrılan bir kişiyi güvenlik kameralarından tespit etti. Kimliği olmadığı belirlenen kişi Kepez'de yakalandı. Yapılan parmak izi incelemesinde, şüphelinin yabancı uyruklu Arif Ömer El Hüseyin (28) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Sütçüler Mahallesi'nde kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

KATİL ZANLISI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan El Hüseyin, H.İ. ve Nazlıer'in en son görüştüğü kişilerden biri olan H.H. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arif Ömer El Hüseyin'in, çıkan tartışmada Nazlıer'in kendisini aynaya ittiğini, ardından yaşanan boğuşma sırasında ölümün gerçekleştiğini öne sürdüğü öğrenildi. Üç şüpheli, kontrollerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Arif Ömer El Hüseyin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli H.İ. ve H.H. ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.