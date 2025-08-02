Sinem'i gizlice girdiği evde katletmişti! Kampta yakalanan cani, tanınmamak için bunu da yapmış
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu gizlice girdiği evde silahla vurarak öldüren Ali Eren Somun, ormanda yakalanmıştı. Şahıs adliyeye sevk edilirken Somun'un tanınmamak için saç ve sakalını kazıttığı görüldü.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı.
Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı. Somun'un, Sinop'ta aldığı yakıt sonrası yakayı ele verdiği ve ormanda saklandığı çadırda yakalandığı ortaya çıktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan zanlının tanınmamak için saç ve sakallarını kestirdiği de dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar