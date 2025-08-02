Sinem'i gizlice girdiği evde katletmişti! Kampta yakalanan cani, tanınmamak için bunu da yapmış

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı.

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Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı. Somun'un, Sinop'ta aldığı yakıt sonrası yakayı ele verdiği ve ormanda saklandığı çadırda yakalandığı ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan zanlının tanınmamak için saç ve sakallarını kestirdiği de dikkatlerden kaçmadı.