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Sinem'i gizlice girdiği evde katletmişti! Kampta yakalanan cani, tanınmamak için bunu da yapmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sinem&#039;i gizlice girdiği evde katletmişti! Kampta yakalanan cani, tanınmamak için bunu da yapmış
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu gizlice girdiği evde silahla vurarak öldüren Ali Eren Somun, ormanda yakalanmıştı. Şahıs adliyeye sevk edilirken Somun'un tanınmamak için saç ve sakalını kazıttığı görüldü.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı.

Sinem'i gizlice girdiği evde katletmişti! Kampta yakalanan cani, tanınmamak için bunu da yapmış - 1. Resim

Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop'ta ulaşıldı. Somun'un, Sinop'ta aldığı yakıt sonrası yakayı ele verdiği ve ormanda saklandığı çadırda yakalandığı ortaya çıktı. 

Sinem'i gizlice girdiği evde katletmişti! Kampta yakalanan cani, tanınmamak için bunu da yapmış - 2. Resim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Sinem'i gizlice girdiği evde katletmişti! Kampta yakalanan cani, tanınmamak için bunu da yapmış - 3. Resim

Öte yandan zanlının tanınmamak için saç ve sakallarını kestirdiği de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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