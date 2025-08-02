Kamu işçisinin zam pazarlığında imzalar atıldı

600 bine yakına kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. İşçi ve hükümet temsilcileri arasında devam eden zam görüşmeleri sonucunda, Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı.

İMZALAR ATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" denilmişti.

Saat 14.00'te imzalar HAK İŞ ve TÜRK-İŞ yetkilileri tarafından atıldı.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ NEYDİ?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamu işçilerine verilecek zam teklifi üzerine bir görüşme yapmıştı.

Hükümetin son teklifini açıklayan Atalay, "Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak. Üçüncü dilim, yüzde 10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim, yüzde 6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacak. Bu, şubat, nisan ve mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak." demişti.