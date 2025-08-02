Evlilik teklifi organizasyonu faciayla bitti! Uçak düştü, 2 kişi ağır yaralı
Adana'da bir kişi, eğitim uçağıyla havalanan sevgilisine pistten telsizle evlilik teklifi etti. Genç kadının "Evet" dediği anlar duyulurken uçak narenciye bahçesine düştü. Pilot ve genç kadın ağır yaralanırken, kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde dün saat 19.20'de özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının Kelaynak Pisti'nin yakınındaki narenciye bahçesine düşmesi sonucu pilot Burak Yürekli ve Şeyda Doğan yaralanmış, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirilmişti.
Burak Yürekli (39) ve Şeyda Doğan'ın yaralandığı kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin araştırması sürdü.
ANBEAN KAMERADA
Şeyda Doğan'ın, erkek arkadaşının hazırladığı evlilik teklifi için bindiği uçağın inişte piste yaklaştığı sırada narenciye bahçesine düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"EVET" DEDİKTEN SONRA UÇAK DÜŞÜYOR
Kayıtta, pistte bekleyen kişinin, telsizle havadaki kız arkadaşı Doğan'a evlilik teklif ettiği, Doğan'ın teklife "Evet" diye karşılık vermesinden hemen sonra uçağın düştüğü görülüyor.