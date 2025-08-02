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Kamuda zam pazarlığında anlaşma tamam! İmzalar bugün atılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kamuda zam pazarlığında anlaşma tamam! İmzalar bugün atılıyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ, işveren tarafıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün imza atacak.

600 bine yakına kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. İşçi ve hükümet temsilcileri arasında devam eden zam görüşmeleri sonucunda, Kamu Çerçeve Protokolü'nde anlaşma sağlandı.

Kamuda zam pazarlığında anlaşma tamam! İmzalar bugün atılıyor - 1. Resim

İMZALAR BUGÜN ATILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne katılacaktır" denildi.

Kamuda zam pazarlığında anlaşma tamam! İmzalar bugün atılıyor - 2. Resim

SON TEKLİFİ DE KABUL ETMEMİŞLERDİ

TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

Hükümetin en son teklifinin ilk altı ay için yüzde 24,1 ikinci altı ay içinse yüzde 11 olduğunu hatırlatan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Yani burada bizim talebimiz ikinci altı ay 16.57 idi. Yani bizim talebimiz oydu. Yani gerçekleşen enflasyon" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 oranında; ikinci teklif ise ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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