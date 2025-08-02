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Eşini balkondan girerek katletmişti! Sinem'in katili kamp yaparken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eşini balkondan girerek katletmişti! Sinem&#039;in katili kamp yaparken yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nu katleden Ali Eren Somun, olaydan sonra kaçtığı Sinop’ta çadır kurarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, evin balkonundan girdi ve eşini tabanca ile kalbinden vurularak öldürdü.

Olay yerinden motosiklet ile kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlenen Somun'un yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop’ta ulaşıldı.

Eşini balkondan girerek katletmişti! Sinem'in katili kamp yaparken yakalandı - 1. Resim

KAMP ÇADIRI KURARKEN GÖZALTI

Sinop kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kurmaya çalıştığı belirlenen Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Eşini balkondan girerek katletmişti! Sinem'in katili kamp yaparken yakalandı - 2. Resim

PAYLAŞIMI KAN DONDURDU

Öte yandan şahsın olaydan 6 gün önce yaptığı paylaşımda  "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" yazdığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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