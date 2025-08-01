Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Trabzon'da 10 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cesedi fındık bahçesinde bulundu

Trabzon'da 10 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cesedi fındık bahçesinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzon&#039;da 10 gündür kayıp olarak aranıyordu: Cesedi fındık bahçesinde bulundu
Trabzonspor, Araklı, Kayıp, Ölüm, Fındık Bahçesi, Arama Kurtarma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'un Araklı ilçesinde 10 gündür kayıp olarak aranan 65 yaşındaki Metin Uzun’un cansız bedeni, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir fındık bahçesinde bulundu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 10 gündür aranan kişinin cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

İlçeye bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki evinden 22 Temmuz'da ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Metin Uzun'un (65) ailesinin ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve polis ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde devam etti.

CESEDİ FINDIK BAHÇESİNDE BULUNDU

Arama çalışmaları sonucu Uzun'un cansız bedeni, evine yaklaşık 4 kilometre mesafede bir fındık bahçesinde bulundu. Uzun'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Teknolojiye yenik düştü! Çırak bulunamıyor, bir meslek yok olmak üzereHT spor şifreli mi, şifresiz mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzaklaştırma kararı aldığı eşi dehşeti yaşatmıştı... Yaşadığı korkuyu anlattı! "Kapattım, o vurmaya devam etti" - 3. SayfaKan donduran olay! "Kapattım vurmaya devam etti"Laçin Akyol'un ölümünde yeni gelişme: Mahkeme talimat verdi - 3. SayfaLaçin Akyol'un ölümünde yeni gelişmeEvinin banyosunda boğazı kesilmiş halde bulundu! En yakınındaki gözaltında - 3. SayfaEvinin banyosunda tanınmaz halde ölü bulundu!8 gündür aranan Turgay Tarakçı'dan acı haber! Kürek sörfü sonu oldu - 3. Sayfa8 gündür aranan gençten acı haber! Kürek sörfü sonu olduSinem Topaloğlu cinayetinde kahreden detaylar! Hayallerine 10 gün sonra kavuşacaktı... - 3. SayfaHayallerine 10 gün sonra kavuşacaktı...Pes dedirten olay! Ölen kişinin üzerinden kredi kartı ve telefonunu çaldılar - 3. SayfaPes dedirten olay! Öldükten sonra üzerinden çalıp kaçtılar
Sonraki Haber Yükleniyor...