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Trabzon'da dehşet! Balkondan girdi, eşini kalbinden vurup öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trabzon&#039;da dehşet! Balkondan girdi, eşini kalbinden vurup öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Sinem Somuncu, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Zanlının eve balkondan girdiği ve kadını kalbinden vurduğu öğrenildi.

Dün gece Beşikdüzü ilçesinin Adacık mahallesinde alınan bilgiye göre, Sinem Somuncu (28) adlı bir kadın 1. katta oturduğu evine balkondan giren boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somuncu tarafından tabanca ile kalbinden vurularak öldürüldü.

KAÇARKEN BİR BEKÇİYİ VURMUŞ

Olay yerinde hayatını kaybeden Sinem Somuncu'nun bir süredir dolmuş şoförü eşi tarafından ölüm tehditleri aldığı, Ali Eren Somuncu'nun olay yerinden motosiklet ile kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlendi.

Trabzon'da dehşet! Balkondan girdi, eşini kalbinden vurup öldürdü - 1. Resim

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Ali Eren Somuncu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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