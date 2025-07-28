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Meşhur plajda ceset şoku! Bir kısmı izledi, diğer kısmı yüzmeye devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konyaaltı, Antalya, Ceset, Ölüm, İnceleme, Otopsi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Konyaaltı Sahili'nde cansız bedeni kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine giderken vatandaşların yüzmeye devam etmesi dikkat çekti.

Bugün saat 13.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde kıyıda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaş, durumu sahilde görevli cankurtaranlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik, Cinayet Büro Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

50 YAŞLARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri savcısının incelemesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri sahilde çalışma yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Meşhur plajda ceset şoku! Bir kısmı izledi, diğer kısmı yüzmeye devam etti - 1. Resim

"SÜREKLİ KAN AKIYORDU"

Olay anına tanık olan Yusuf Pekyeğen, "Ben burada denize girecektim. Su üstünde birini gördüm, güneşleniyor sandım ama cansızdı. Çıkarmaya çalıştım, gücüm yetmedi. Can kurtaranlara haber verdim. Onlar müdahale etti ama sürekli kan akıyordu. Vücudu da baya şişmişti, korktuk" diye konuştu.

VÜCUDUNDA KESİKLER VAR

Yapılan ilk incelemede, cesedin vücudunda ve baş kısmında derin kesikler olduğu belirlendi. Cesedin dün akşam saatlerinde Aşağı Düden Şelalesi'nden düşüp ve akıntıya kapılarak sahile kadar sürüklendiği ihtimali üzerinde durulurken, kimlik bilgileri ve ölüm nedeni yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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