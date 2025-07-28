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Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanmıştı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanmıştı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ciğerlerimizi yakan orman yangınları yurdun farklı noktalarında sürerken Bursa'da yangına ilişkin aracında benzin bidonu bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Valilik, şahsın FETÖ bağlantılı olduğunu duyurdu. Şahsın ilk ifadesinde ömür boyu hapse girmek için yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Havaların ısınması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi orman yangınlarını artırdı. Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlarla mücadele sürerken Bursa'da bir kişi aracında benzin bidonuyla yakalandı.

FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Şahıs kıskıvrak gözaltına alınırken Valilik, şüphelinin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanmıştı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı - 1. Resim

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." denildi.

ÖMÜR BOYU HAPSE GİRMEK İSTEMİŞ

Sabah'ın ulaştığı ifadeye göre şahıs ifadesinde, "2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan benzin istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını" belirtti.

Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanmıştı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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