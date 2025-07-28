Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tarlada cesedi bulunmuştu, altından "yasak aşk" çıktı! Detaylar kan dondurdu

Tarlada cesedi bulunmuştu, altından "yasak aşk" çıktı! Detaylar kan dondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarlada cesedi bulunmuştu, altından &quot;yasak aşk&quot; çıktı! Detaylar kan dondurdu
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edirne'de tarlada cesedi bulunan Semra Çelik'in katil zanlısının Zeki Doğan isimli şahıs olduğu öğrenildi. Şahıs tutuklanırken ikilinin başkalarıyla evli olduğu ve yasak aşk yaşadığı, birlikte kaçtıkları ve Çelik'in "Çocuklarıma döneceğim" dediği için kavga ettikleri ortaya çıktı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler Semra Çelik'in (33) öldüğünü belirledi. Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Zeki Doğan ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Tarlada cesedi bulunmuştu, altından "yasak aşk" çıktı! Detaylar kan dondurdu - 1. Resim

TARLADA TANIŞIP YASAK AŞK YAŞAMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre cinayet zanlısı, jandarmadaki ifadesinde Semra Çelik'i silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

2021 yılında Şanlıurfa'da ikamet eden Zeki Doğan ve Semra Çelik'in her ikisinin de evli ve 3 çocuklu olduğu ve birlikte çalıştıkları tarlada tanıştıkları belirlendi. Aralarında yasak aşk başlayan ikilinin geçtiğimiz günlerde birlikte Edirne'ye gelerek bir otelde konakladıkları tespit edildi.

Tarlada cesedi bulunmuştu, altından "yasak aşk" çıktı! Detaylar kan dondurdu - 2. Resim

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM" DEYİNCE KAVGA ÇIKMIŞ

Semra Çelik'in "Ben çocuklarımı bırakamam. Geri dönmek istiyorum" demesi üzerine sinirlenen Zeki Doğan'ın, "Ben her şeyi bırakıp buraya geldim" dediği ve aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzmanlardan cevap geldi! Kalp kırıklığı gerçekten öldürüyor mu?İsrail’de casusluk skandalı! Yapay zeka kullanarak İran’a ordu sırları sızdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sancaktepe'de aile içi cinayet! Anne ve babasını bıçakladı, kaçtı - 3. SayfaGece yarısı kan donduran olay!Motosiklet hırsızından pes dedirten sözler! "Heves" savunması şoke etti - 3. SayfaMotosiklet hırsızından pes dedirten sözlerKardeşleri ölüm ayırdı! Feci kazadan kahreden haber - 3. SayfaFeci kazada araç hurdaya döndü! Kardeşleri ölüm ayırdıHatay'da iki motosiklet çarpıştı! 3 kişi yola savruldu - 3. SayfaHatay'da iki motosiklet çarpıştı! 3 kişi yola savrulduYangına yardıma giden otomobil su tankerine çarptı! 2 yaralı - 3. SayfaYangına yardıma giderken kaza yaptılar! Baba-oğul yaralıZeytinburnu'nda korkutan yangın! Alevler çatıyı sardı, duman mahalleye yayıldı - 3. SayfaZeytinburnu'nda korkutan yangın! Alevler çatıyı sardı
Sonraki Haber Yükleniyor...