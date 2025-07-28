Tarlada cesedi bulunmuştu, altından "yasak aşk" çıktı! Detaylar kan dondurdu

Edirne'de tarlada cesedi bulunan Semra Çelik'in katil zanlısının Zeki Doğan isimli şahıs olduğu öğrenildi. Şahıs tutuklanırken ikilinin başkalarıyla evli olduğu ve yasak aşk yaşadığı, birlikte kaçtıkları ve Çelik'in "Çocuklarıma döneceğim" dediği için kavga ettikleri ortaya çıktı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler Semra Çelik'in (33) öldüğünü belirledi. Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Zeki Doğan ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

TARLADA TANIŞIP YASAK AŞK YAŞAMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre cinayet zanlısı, jandarmadaki ifadesinde Semra Çelik'i silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

2021 yılında Şanlıurfa'da ikamet eden Zeki Doğan ve Semra Çelik'in her ikisinin de evli ve 3 çocuklu olduğu ve birlikte çalıştıkları tarlada tanıştıkları belirlendi. Aralarında yasak aşk başlayan ikilinin geçtiğimiz günlerde birlikte Edirne'ye gelerek bir otelde konakladıkları tespit edildi.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORUM" DEYİNCE KAVGA ÇIKMIŞ

Semra Çelik'in "Ben çocuklarımı bırakamam. Geri dönmek istiyorum" demesi üzerine sinirlenen Zeki Doğan'ın, "Ben her şeyi bırakıp buraya geldim" dediği ve aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.