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Bursa'daki yangında sabotaj ihtimali! 6 ayrı noktada bir anda başladı... Bozbey "düşündürücü" diyerek dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa&#039;daki yangında sabotaj ihtimali! 6 ayrı noktada bir anda başladı... Bozbey &quot;düşündürücü&quot; diyerek dikkat çekti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da dün başlayan orman yangını sabotaj ihtimaliyle gündemde. Uydu görüntüleri Gürsu ve Kestel ilçelerinde alevlerin aynı anda yükseldiğini ortaya koyarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'den de dikkat çeken ifadeler geldi. Bozbey, "6 ayrı bölgede bir anda başlaması düşündürücü" dedi.

Türkiye, yeşil vatandan yükselen kızıl felaketler ile mücadele etmeye devam ediyor. Eskişehir'deki yangında 10 kahramanın şehit olmasının ardından Bursa'da da alevler yükseldi. Bölgeye gönüllü olarak giden 3 kişi tankerin uçuruma devrilmesi sonucu can verirken, dün başlayan yangınlarda sabotaj ihtimali gündeme geldi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Bursa'da yangının çıkış saatlerine dair uydu görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. Gürsu ve Kestel civarında eş zamanlı dumanların yükselmesi kasıtlı olarak çıkarıldığı yönündeki iddialara yol açtı.

Bursa'daki yangında sabotaj ihtimali! 6 ayrı noktada bir anda başladı... Bozbey

BİR İDDİA DA BURSA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN

Uydu görüntülerinin ardından bir iddia da Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'den geldi. Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında devam eden yangının söndürülmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Bozbey, Harmancık'taki yangının 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Bozbey, şu ifadeleri kaydetti:

"Harmancık ilçesindeki yangının rüzgarın etkisiyle 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü. Bu durum bizleri endişelendiriyor. Bursa son yılların en büyük acısını yaşıyor. Doğal bir felaket yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın sebebiyle çok fazla alanı kaybediyoruz. Yangının bir bölümü Harmancık'a doğru ilerlerken, bir bölümü Dursunbey'e doğru ilerliyor. Yangınla mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar el ele sürdürüyor. 245 civarında aracımız ve 550-600 civarındaki personelimizle alandayız. Ekiplerimiz 26 saattir alanda görevinin başında. Hem dağ bölgesinde hem de Gürsu-Kestel bölgesindeki yangınların söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Müdahale etmemize rağmen yangını durduramamanın üzüntüsü içerisindeyiz."

YANGIN BENZİN DÖKÜLEREK BAŞLATILDI İDDİASI

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de sabotaj ihtimalini güçlendiren açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Şu anda Harmancık'la alakası olmayan, 6-7 köyü etkileyecek bir alanda 03 plakalı bir araç tarafından benzin dökülerek yangın başlatılmak istendi." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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