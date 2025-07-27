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Bursa'da alevleri söndürmeye giden tanker uçuruma yuvarlandı! Ölü ve ağır yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Orman Yangın, Kaza, Ölüm, Yaralı, Uçurum, Bursa, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da günlerdir devam eden orman yangınını söndürmeye giden tanker uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi ölürken, kişi ise ağır yaralandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgeden acı bir haber daha geldi. Kalp krizi sonucu bir itfaiye erinin ölümünün ardından uçuruma yuvarlanan tankere sıkışan 1 kişi daha hayatını kaybetti.

YANGINI SÖNDÜRMEYE GİDERKEN UÇURUMA YUVARLANDI

Bursa’daki yangının, Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale için yola çıkan su tankeri, engebeli arazide ilerlediği sırada şarampole devrildi.

Bursa'da alevleri söndürmeye giden tanker uçuruma yuvarlandı! Ölü ve ağır yaralılar var - 1. Resim

FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Metrelerce sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1’i olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı.

Bursa'da alevleri söndürmeye giden tanker uçuruma yuvarlandı! Ölü ve ağır yaralılar var - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2’si bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edilirken, ekipler diğer kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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