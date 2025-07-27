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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarmamız tarafından, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, haklarında işlem yapılanlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesi'nde 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi. Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesi'nde 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Karabük-Ovacık Kışla köyünde 23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesi'nde 25 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A, H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi."

Bakan Yerlikaya, özellikle sıcak yaz günlerinde ormanları korumak adına vatandaşların çok daha temkinli ve tedbirli olmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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