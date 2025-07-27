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Alevler 6 ilde 100'den fazla evi kül etti! Bakan Kurum yangın bilançosunu açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alevler 6 ilde 100&#039;den fazla evi kül etti! Bakan Kurum yangın bilançosunu açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum orman yangınlarından etkilenen konut sayısını açıkladı. Bakan Kurum, Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya'da 100'den fazla konutun alevlerden etkilendiğini belirtti.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. 

Bursa’mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. 

📌 İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. 

📌 Karabük’te 59,

📌 Sakarya’da 12,

📌 Bilecik’te 16,

📌 Uşak’ta 9, 

📌 Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 1️⃣0️⃣4️⃣ bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. 

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. 

Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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