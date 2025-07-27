Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi

Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Yüreğimiz yanıyor… Karabük'te beş gündür süren orman yangını, sadece ağaçları değil, bir kentin ciğerini de küle çevirdi. Türkiye’nin yüzölçümüne oranla en fazla orman varlığına sahip illerinden biri olan Karabük’te, yeşilin içine düşen kıvılcım, günlerdir söndürülemeyen bir felakete dönüştü.

Karabük, ciğerini yakan yangınla beş gündür mücadele ediyor. Türkiye’nin yüzde 72’si ormanlarla kaplı talihsiz şehirde alevler sadece ağaçları değil, köyleri, hayvanları ve insanların yüreğini de sardı.

Havadan ve karadan müdahaleye rağmen, sarp arazilerde süren yangın sonrası geriye kül olmuş ormanlar, boşaltılan evler ve gözyaşlarıyla izlenen havadan çekilmiş görüntüler kaldı.

Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi - 1. Resim

DUMANLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Merkez ve çevresindeki köylerde etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Arazinin sarp ve ulaşımı güç olması nedeniyle bazı bölgelere ulaşmakta zorluk yaşanıyor.

Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, ekipler özellikle duman çıkan alanlara yoğunlaştı. Havanın rüzgârlı olması ise çalışmaları zaman zaman zorlaştırıyor.

Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi - 2. Resim

KARABÜK'TE 19 KÖY BOŞALTILDI

Karabük'teki orman yangınında 93 saat geride kaldı. Ekiplerin hem havada hem karadan müdahaleleri aralıksız sürüyor.

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 19'a, mahalle sayısı ise 57'ye yükselirken tahliye edilenlerin sayısı bin 839 oldu.

Ayrıca yangınla birlikte tahliye edilen köylerdeki bin 717'si büyükbaş, 232'si küçükbaş olmak üzere bin 949 hayvan güvenli bölgede koruma altına alındı.

Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi - 3. Resim

BAKAN YUMAKLI'DAN 'KARABÜK' AÇIKLAMASI

Öğle saatlerinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’teki yangınla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Safranbolu’da 19 köye bağlı 57 mahallede 928 ev ve bin 839 vatandaşımız AFAD tarafından güvenli alana alındı. Burada gece boyu müdahale devam etti. Ancak orada sis ve duman bulutu tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Açık havanın olduğu anlarda, lokal olarak yaklaşabildiği yerlere hava araçlarını sevk ediyoruz. Karadan müdahale devam ediyor. Gün içinde 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve 1.386 personelle mücadeleyi sürdüreceğiz. Her aracı her coğrafi şartta kullanamazsınız. Hangi şartlar uygunsa, oraya o araçları sevk ediyoruz."

Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi - 4. Resim

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleye ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.

Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.

Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi - 5. Resim

KARABÜK YANGINI NE ZAMAN ÇIKTI?

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi - 6. Resim

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18, mahalle sayısı ise 50 olarak açıklanmış, trafik güvenliği için kapatılan Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.

Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

5 günde 210 hayvanı telef oldu! Kırıkkale'de besici kabusu yaşadıHayatının baharını yaşayamadı! Kocaeli'de saldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya'dan Karabük'te orman yangınıyla ilgili paylaşım: 1.839 vatandaş tahliye edildi - GündemYerlikaya'dan Karabük paylaşımı: 1.839 vatandaş...Yangın bölgesinde skandal video! Genç kadının yaptığı 'Yok artık' dedirtti: Tepki yağdı - GündemYangın bölgesinde skandal video! Yaptığı 'Yok artık' dedirtti: Tepki yağdıDiyanet'ten 'Mekke Sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama - Gündem'Rüşvet' iddialarının ardından... Soruşturma başlatıldıŞehit muhafıza son görev! İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - GündemŞehit muhafız son yolculuğuna uğurlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşım: 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük - GündemErdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili paylaşımRüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini de gözaltında - GündemYurt dışından dönen gelini de gözaltında!
Sonraki Haber Yükleniyor...