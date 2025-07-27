Dumanlar gökyüzünü, acı yürekleri kapladı! Karabük'teki 5 günlük orman yangını böyle görüntülendi

Yüreğimiz yanıyor… Karabük'te beş gündür süren orman yangını, sadece ağaçları değil, bir kentin ciğerini de küle çevirdi. Türkiye’nin yüzölçümüne oranla en fazla orman varlığına sahip illerinden biri olan Karabük’te, yeşilin içine düşen kıvılcım, günlerdir söndürülemeyen bir felakete dönüştü.

Karabük, ciğerini yakan yangınla beş gündür mücadele ediyor. Türkiye’nin yüzde 72’si ormanlarla kaplı talihsiz şehirde alevler sadece ağaçları değil, köyleri, hayvanları ve insanların yüreğini de sardı.

Havadan ve karadan müdahaleye rağmen, sarp arazilerde süren yangın sonrası geriye kül olmuş ormanlar, boşaltılan evler ve gözyaşlarıyla izlenen havadan çekilmiş görüntüler kaldı.

DUMANLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Merkez ve çevresindeki köylerde etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Arazinin sarp ve ulaşımı güç olması nedeniyle bazı bölgelere ulaşmakta zorluk yaşanıyor.

Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ederken, ekipler özellikle duman çıkan alanlara yoğunlaştı. Havanın rüzgârlı olması ise çalışmaları zaman zaman zorlaştırıyor.

KARABÜK'TE 19 KÖY BOŞALTILDI

Karabük'teki orman yangınında 93 saat geride kaldı. Ekiplerin hem havada hem karadan müdahaleleri aralıksız sürüyor.

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 19'a, mahalle sayısı ise 57'ye yükselirken tahliye edilenlerin sayısı bin 839 oldu.

Ayrıca yangınla birlikte tahliye edilen köylerdeki bin 717'si büyükbaş, 232'si küçükbaş olmak üzere bin 949 hayvan güvenli bölgede koruma altına alındı.

BAKAN YUMAKLI'DAN 'KARABÜK' AÇIKLAMASI

Öğle saatlerinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’teki yangınla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Safranbolu’da 19 köye bağlı 57 mahallede 928 ev ve bin 839 vatandaşımız AFAD tarafından güvenli alana alındı. Burada gece boyu müdahale devam etti. Ancak orada sis ve duman bulutu tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Açık havanın olduğu anlarda, lokal olarak yaklaşabildiği yerlere hava araçlarını sevk ediyoruz. Karadan müdahale devam ediyor. Gün içinde 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve 1.386 personelle mücadeleyi sürdüreceğiz. Her aracı her coğrafi şartta kullanamazsınız. Hangi şartlar uygunsa, oraya o araçları sevk ediyoruz."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleye ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.

Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.

KARABÜK YANGINI NE ZAMAN ÇIKTI?

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18, mahalle sayısı ise 50 olarak açıklanmış, trafik güvenliği için kapatılan Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.