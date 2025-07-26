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Karabük'te yangın karayoluna ilerliyor! 23 helikopterle müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Orman Yangını, Karabük, Safranbolu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, 18 köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen yangına karadan ve 23 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Türkiye, dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bir yangın da Karabük'te patlak verdi.

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayıp geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları hem karadan hem havadan sürüyor.

Karabük'te yangın karayoluna ilerliyor! 23 helikopterle müdahale ediliyor - 1. Resim

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Arazinin engebeli ve dağlık olması karadan müdahaleyi zorlaştırırken, 23 helikopter desteğiyle havadan müdahale aralıksız sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle çoğu noktada etkili olan yangında alevler Karabük-Eskipazar kara yoluna doğru ilerlerken tedbir amacıyla Cumayanı Köyü Armağanlar Mahallesinde evler boşaltıldı.

Karabük'te yangın karayoluna ilerliyor! 23 helikopterle müdahale ediliyor - 2. Resim

KARAYOLUNA KADAR İLERLEDİ

Jandarma ekipleri bölgede geniş önlemler alırken, evlerde hiçbir vatandaşın kalmaması noktasında uyarılar yapılıyor. Çaresizce evlerini terk eden vatandaşların kimi yanına televizyon kimi ise buzdolabından etlerini alarak bölgeden ayrıldığı görüldü.

Öte yandan gidecek yeri olmayan vatandaşların yurtlarda konaklaması için imkan sağlandığı duyurusu yapıldı. Orman yangının bir farklı noktasındaki alevler nedeniyle yine merkeze bağlı Cemalovası köyünün de tahliye edildiği öğrenildi.

Yaklaşık 4 gündür etkili olan yangınlar dolayısıyla 18 köy boşaltıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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