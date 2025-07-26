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En az 10 metre olacak, son tarih 2 Ağustos! İstanbul için kritik yangın kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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En az 10 metre olacak, son tarih 2 Ağustos! İstanbul için kritik yangın kararı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul için 'Türkiye'nin birçok noktada mücadele ettiği orman yangınlarına karşı' önlem kararı alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri ve bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri ve bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

En az 10 metre olacak, son tarih 2 Ağustos! İstanbul için kritik yangın kararı - 1. Resim

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığının gözlemlendiğini ifade etti.

En az 10 metre olacak, son tarih 2 Ağustos! İstanbul için kritik yangın kararı - 2. Resim

EN AZ 10 METRE OLACAK, SON TARİH 2 AĞUSTOS!

Gül, "İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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