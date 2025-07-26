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Ankara ve Çanakkale'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Ankara ve Çanakkale&#039;de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda ve Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının son durumuna ilişkin, "Eymir yangını kontrol altına alınmıştır." bilgisi verildi.

Ankara ve Çanakkale'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı - 1. Resim

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da Ankara Eymir Gölü civarında başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Ankara ve Çanakkale'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı - 2. Resim

EZİNE'DE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Ankara ve Çanakkale'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı - 3. Resim

Ezine'nin Üvecik köyü kırsalında tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yangına havadan 5 uçak 3 helikopter kardan ise 14 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 125 personel ile müdahale ederek olumsuz hava şartlarına rağmen kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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