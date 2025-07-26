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78 canın gittiği yangından yeni görüntüler! Alevlerin çıktığını görüp arkalarına bakmadan kaçmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Otel, Kartalkaya, Ölüm, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangınında yaşananlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde; yangını fark eden mutfak personelinin, lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçtığı, 5'inci kattaki bir camdan çarşaf sarkıtılması ve bir kişinin buradan inmeye çalışırken düşmesi yer alıyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında insanların binadan kurtulma çabaları ile diğer yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler, insanların binadan kurtulma çabalarını, endişeyi, alev ve dumanların yükselmesi ile otelden kaçış anlarını gözler önüne seriyor.

YANGININ ÇIKTIĞI NOKTADA MÜDAHALE ETMEDEN KAÇIYORLAR

Görüntülere göre, otelin mutfak kısmında yangını fark eden çalışanlar, lavabonun altındaki yangın söndürme tüpünü kullanmadan panik halinde kaçıyor ve alevlerin büyümesiyle etrafı duman kaplıyor. Binanın ön tarafındaki kameraya ait görüntüde, insanların otelin giriş kapısından dışarı çıkmaları ile sundurmaya dayanan merdivenle müşterilerin tahliyesi yer alıyor.

Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren başka bir kamera kaydına göre, otel müşterileri camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalışıyor.

78 canın gittiği yangından yeni görüntüler! Alevlerin çıktığını görüp arkalarına bakmadan kaçmışlar - 1. Resim

ÇARŞAF SARKITIP KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Kayıtlarda, bazı müşterilerin 5'inci kattaki bir pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin de düştüğü görülüyor.

Binanın arka kısmına ait görüntülerde de şov alanından alev ve dumanların yükselmesi, otelden koşarak çıkan bazı insanların kayarak düşmesi ve panik halinde cep telefonlarıyla birilerini araması yer alıyor.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPTIKLARI GÖRÜLÜYOR

Mutfak bölümünden otelin lobisine çıkan personelin resepsiyon görevlisine telaşla bir şeyler söylemesi, mutfak personeli ve resepsiyon görevlisinin telefonla birilerini araması, binanın dışına çıkmaları ve dumanın otelin giriş kısmını kaplaması da kamera kayıtlarında bulunuyor.

Otel personelinin kaldığı kattaki bir dolap kapağının dumanın etkisiyle kendiliğinden açılması ve dumanın koridora yayılması ile görevlilerin alanı terk etmesi de görüntüler arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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