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MSB'den 2 şehidimizle ilgili açıklama! Otopsi raporu çıktı: Dehidratasyon

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MSB&#039;den 2 şehidimizle ilgili açıklama! Otopsi raporu çıktı: Dehidratasyon
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSB'den Hatay'da yüksek ateş nedeniyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 askerimizle ilgili açıklama geldi. Açıklamada otopsi raporuna ve şehitlerimizin ölüm nedenlerine yer verildi.

Dün akşam İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan, yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanedeşehit oldu.

Acı hadisenin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir.

OTOPSİ RAPORU PAYLAŞILDI

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.

Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır."

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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