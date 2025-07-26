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Hatay'da 2 askerden acı haber! Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmışlardı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da 2 askerden acı haber! Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmışlardı...
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İskenderun'da vatani görevini yapan 7 asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerden Semih E. ve Halit K.'den acı haber geldi.

Hatay'dan, yürek burkan bir haber geldi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 2 askerden acı haber! Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmışlardı... - 1. Resim

YÜKSEK ATEŞLE HASTANEYE KALDIRILMIŞLARDI

Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Hatay'da 2 askerden acı haber! Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmışlardı... - 2. Resim

Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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