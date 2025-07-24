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Hatay'da hemşireye darp! 2 saldırgan gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hatay&#039;da hemşireye darp! 2 saldırgan gözaltında
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İskenderun Devlet Hastanesi'nde ölüm haberi verilen hasta yakınlarının bir hemşireyi sürükleyip tehdit ettiği iddia edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde sağlık çalışanın saldırıya uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

2 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Hastanenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

"O TANSİYONA BAKACAKSIN"

Hastane önünde bazı sendikalar tarafından olaya tepki gösterildi.

Hatay'da hemşireye darp! 2 saldırgan gözaltında - 1. Resim

Saldırıya uğradığı iddia edilen sağlık çalışanı Seyhan Sunar, gazetecilere, bir hastanın ölüm haberinin verilmesinin ardından, bir kadının tansiyonuna bakmasını talep ettiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Ölüm haberi verilen kişinin eşi tansiyon hastası. Açıklama yapmaya çalıştık, 'Teyzenin tansiyonu yüksek, biz teyzeyi tanıyoruz, acile gitmeniz gerekiyor' dedik. Bu sırada 2 olan hasta yakını bir anda 30 kişiye ulaştı. Beyaz kod vermeye çalışırken de 20 yaşlarında bir çocuk gelip, kolumdan tutup sürükleyip, 'O tansiyona bakacaksın' gibi bir emir kipiyle konuştu. Bakmamam gerektiğini ve kendilerinin acile gitmelerini söylediğim sırada yumruk attı."

"ACİLE GİTMESİ GEREKİYORDU"

Kişinin tansiyon hastası olduğunu bildiğini ama durumunu iyi gördüğünü anlatan Sunar, "Hasta fenalaştı deniliyor ama hasta tekerlekli sandalyede oturuyordu. Bir fenalaşma durumu yok, bir kötü olma durumu yoktu. Teyze zaten tansiyon hastası ve bizim hastamız olmadığı için acile gitmesi gerekiyordu." dedi.

Seyhan Sunar, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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