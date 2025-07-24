Akaryakıta zam geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla zam geliyor. İşte benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar...

3 Temmuz tarihinden itibaren benzin 2 lira 26 kuruş, motorin 2 lira 12 kuruş, otogaz ise 97 kuruş zamlanmıştı. ÖTV zammının ardından akaryakıta bir zam daha gelmişti.

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Sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren de LPG'ye zam geleceğini duyurdu. Buna göre LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 42 kuruş zam yapılacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Bununla birlikte LPG'nin fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 26.06 TL, Anadolu Yakası'nda ise 25.46 TL olacak. Benzinin litre fiyatı 51.33 TL, motorinin litre fiyatı ise 53.67 TL.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.