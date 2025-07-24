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Oğlunu art arda bıçaklayarak öldürmüştü! O babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Oğlunu art arda bıçaklayarak öldürmüştü! O babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki genç defnedildi. Gözaltındaki baba, oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve kavganın bu yüzden çıktığını söyledi.

Önceki gün Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken, arkasında oturan oğlu Mehmet Vural ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti yol kenarına çeken baba, yanındaki bıçakla oğluna defalarca saldırdı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Oğlunu art arda bıçaklayarak öldürmüştü! O babanın ilk ifadesi ortaya çıktı - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Ağır yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeki V., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hayatını kaybeden Mehmet Vural için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz genç, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan Özerli Mezarlığı'nda, hem öz annesi hem de üvey annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlunu art arda bıçaklayarak öldürmüştü! O babanın ilk ifadesi ortaya çıktı - 2. Resim

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Evladını katleden babanın emniyetteki ifadesinde; çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söylediği ve kavganın da bu yüzden çıktığını ifade ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Zeki V. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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