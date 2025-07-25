Şehit Bedirhan bebeğin babasını darp etmişlerdi! 1 saldırgan tutuklandı

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri'de komşuları tarafından darbedildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında saldırganlardan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hakkari'de eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda kaybeden Astsubay Serkan Karakaya’nın bir grup tarafından darbedildiği olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

EŞİ VE BEBEĞİNİ PKK KATLETTİ

31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu. Şehit anne ve bebeği, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

KOMŞULARINCA DARBEDİLDİ

Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre komşuları tarafından yaşanan tartışma sonucu darbedildi. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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1 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan şahıslardan 1'i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.