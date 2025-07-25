Şehit Bedirhan bebeğin babası darbedildi! Türkiye onu acı hikayesiyle tanıyordu
Hakkari'de görev yaptığı sırada kendisini ziyarete gelen eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri'de komşuları tarafından darbedildi.
Hakkari'de eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, bir grup tarafından darbedildi.
AİLESİ TERÖR ÖRGÜTÜNCE KATLEDİLDİ
31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu.
ŞEHİT BEDİRHAN'IN BABASI KAYSERİ'DE DARP EDİLDİ
Şehit anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti. Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre komşuları tarafından yaşanan tartışma sonucu darbedildi. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı