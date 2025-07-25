Şehit Bedirhan bebeğin babası darbedildi! Türkiye onu acı hikayesiyle tanıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2025 00:00 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 00:24 - Güncelleme:

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Hakkari'de görev yaptığı sırada kendisini ziyarete gelen eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri'de komşuları tarafından darbedildi.

Hakkari'de eşi ve 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda kaybeden Astsubay Serkan Karakaya, bir grup tarafından darbedildi. AİLESİ TERÖR ÖRGÜTÜNCE KATLEDİLDİ 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesinde, astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu. İlgili Haber “Baba, ben sensiz ne yapacağım?” Orman yangını şehidinin oğlundan yürek yakan feryat! ŞEHİT BEDİRHAN'IN BABASI KAYSERİ'DE DARP EDİLDİ Şehit anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yan yana toprağa verilmişti. Kayseri'de yaşayan Serkan Karakaya, iddiaya göre komşuları tarafından yaşanan tartışma sonucu darbedildi. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru