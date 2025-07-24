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“Baba, ben sensiz ne yapacağım?” Orman yangını şehidinin oğlundan yürek yakan feryat!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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“Baba, ben sensiz ne yapacağım?” Orman yangını şehidinin oğlundan yürek yakan feryat!
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir Seyitgazi'de, orman yangınına müdahalede bulunan 10 görevli şehit oldu. Dozer operatörü şehit Eyüp Dereli'nin cenaze törenine ise yürek yakan anlar yaşandı. Dereli’nin oğlu cenazede tabuttan ayrılmayarak “Baba, ben sensiz ne yapacağım?” feryadıyla yürekleri dağladı.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan ve aralarında dozer operatörü Eyüp Dereli'nin de bulunduğu 10 görevli şehit oldu.

“Baba, ben sensiz ne yapacağım?” Orman yangını şehidinin oğlundan yürek yakan feryat! - 1. Resim

DAKİKALARCA GÖZ YAŞI DÖKTÜKLER...

Dereli'nin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi Eskişehir'e getirildi.

Reşadiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dereli'nin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Bakan Yumaklı, Dereli'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp dakikalarca ağlayan acılı ailesini teselli etmeye çalıştı.

“Baba, ben sensiz ne yapacağım?” Orman yangını şehidinin oğlundan yürek yakan feryat! - 2. Resim

"BABA, BEN SENSİZ NE YAPACAĞIM?"

Şehit Eyüp Dereli'nin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Dereli'nin babasının ve ikiz kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Oğlu ise tabutun başından ayrılmadı. Babasının fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmayan acılı çocuk, "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diyerek feryat etti. Tabut, cenaze aracına konulduğunda bu defa araca sarılarak ağlayan çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Eyüp Dereli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kanlıpınar Şehitliği'nde götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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