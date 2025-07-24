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Son görüntüleri ortaya çıktı! Orman kahramanları şehadete böyle yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Orman Yangını, Şehit, AKUT, Seyitgazi, Eskişehir, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangında 10 orman işçisi şehit oldu. Faciada şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı. Şehit olan 3 AKUT gönüllüsünün fotoğrafı yürek burktu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu. Türkiye orman kahramanlarının şehadetleri ile kahroldu. 

SON ANA KADAR ALEVLERLE MÜCADELE ETTİLER

Acı olayda yürekleri burkan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekibin bölgede alevleri söndürmek için verdiği mücadele kamera kayıtlarına yansıdı.

Son görüntüleri ortaya çıktı! Orman kahramanları şehadete böyle yürüdü - 1. Resim

YÜREKLER SIZLADI

Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı. Ekibin ölmeden önce çekilen bu son görüntüleri vicdanları sızlattı.

Son görüntüleri ortaya çıktı! Orman kahramanları şehadete böyle yürüdü - 2. Resim

AKUT'ta görevli olan ve hayatlarını kaybeden 3 ekip arkadaşının son fotoğrafı ise görenlerin yüreklerini dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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