Son görüntüleri ortaya çıktı! Orman kahramanları şehadete böyle yürüdü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangında 10 orman işçisi şehit oldu. Faciada şehit olan kahramanların son görüntüleri ortaya çıktı. Şehit olan 3 AKUT gönüllüsünün fotoğrafı yürek burktu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu. Türkiye orman kahramanlarının şehadetleri ile kahroldu.

SON ANA KADAR ALEVLERLE MÜCADELE ETTİLER

Acı olayda yürekleri burkan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekibin bölgede alevleri söndürmek için verdiği mücadele kamera kayıtlarına yansıdı.

YÜREKLER SIZLADI

Ekibin son anlarına kadar yangını söndürmek için mücadele ettiği ortaya çıktı. Ekibin ölmeden önce çekilen bu son görüntüleri vicdanları sızlattı.

AKUT'ta görevli olan ve hayatlarını kaybeden 3 ekip arkadaşının son fotoğrafı ise görenlerin yüreklerini dağladı.