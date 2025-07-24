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Orman yangını kahramanlarına son veda! Şehitler gözyaşlarıyla uğurlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman yangını kahramanlarına son veda! Şehitler gözyaşlarıyla uğurlanıyor
Orman Yangını, Şehit, AKUT, Eskişehir, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir'deki yangında hayatını kaybeden 10 orman işçisi ve AKUT çalışanı, büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu.

Acı olay Türkiye'yi kahrederken AKUT şehitleri, cenazelerin ailelere teslim edilmesinin ardından son yolculuklarına uğurlanıyorlar.

Orman yangını kahramanlarına son veda! Şehitler gözyaşlarıyla uğurlanıyor - 1. Resim

AKUT şehitleri için Ankara'da tören düzenlendi. Cenazeye TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel ve daha birçok yetkili katıldı.

Orman şehidi Eyüp Dereli ve Tolunay Kocaman ise Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ

Öte yandan Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli olmuştu. Yangında Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIZILYER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Orman Muhafaza Memuru şehit Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına şehidin acılı yakınları başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Kacır şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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