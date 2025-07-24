Orman şehitlerinin hikayeleri yürekleri sızlattı: Yanan milyonların yüreği oldu.... Detaylar kahretti

Seyitgazi'de yangına müdahale etmek için alevlerin içine giren 10 orman işçisi hayatını kaybetti. 10 eve ateş düşerken onlardan geriye acı dolu hikayeleri kaldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 4 gün önce yangın çıktı. Alevler Bilecik sınırına kadar ulaştı. Yangına müdahale için giden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 kişinin aniden yön değiştiren yangının içerisinde kaldığını belirtti.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ

Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.

AKUT GÖREVLİLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GERİDE KALAN ACI DOLU HİKAYELER

Gazeteci Gürsel Arslan'ın oğlu Bayram Eren Arslan da vefat edenlerin arasındaydı.

Gürsel Arslan, oğlunun birçok olayda olay yerine giden ilk isim olduğunu söyledi. Oğlunun AKUT görevlisi olduğunu ve Adıyaman'daki deprem bölgesinde bir ay kaldığını söyleyen baba Arslan, "Adıyaman depreminden geldikten sonra elleri mosmordu." dedi.

Oğlunun bir ay önce yeni iş açtığını söyleyen baba Arslan, "Yangını duyunca kendisini tutamayıp koşarak gitti. Onunla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

DOĞAYA OLAN SEVGİSİ BU MESLEĞE İTTİ

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde görevli dozer operatörü olarak görev yapan 5 yıllık ormancı Eyüp Dereli de arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi.

Şehit Eyüp Dereli’nin daha önce belediyede dozer operatörlüğü yaptığı ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yaptığı öğrenildi.

TUSAŞ'TA BAŞ MÜHENDİSMİŞ

Şehitlerden AKUT gönüllüsü Muharrem Can'ın, TUSAŞ'ta baş mühendis olarak görev yaptığı ve önemli projelerde yer aldığı ortaya çıktı.

Şehit Can'ın, TUSUŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET'in de baş mühendislerinden olduğu öğrenildi.

Orhan Kızıltepe, yakın arkadaşı Can'ın hayalinin insanlara yardım etmek olduğunu belirtip "6 Şubat depreminde de birçok ilde yine farklı illerde enkazda çalışmalar yaptı. Maddi ve manevi yardımını esirgemezdi. Gerçekten çok kıymetliydi. Bu vatan milleti adına çok faydalı bir insandı. Çok büyük bir kayıp gerçekten. Ölümü kendisine hiç yakıştıramıyorum" diye konuştu.

TUSAŞ, orman yangında şehit olanlar için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Paylaşımda, TUSAŞ mühendisi Can'ın, şirketin geliştirdiği jet eğitim uçağı HÜRJET ile çektirdiği fotoğrafa yer verilerek, "Eskişehir’de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarında şehit olan kahraman orman işçilerimiz ve AKUT gönüllülerimizin acısı kalbimizdedir. Bölgeye destek için giden AKUT gönüllüsü çalışma arkadaşımız Muharrem Can başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi.

Tatil sonrası işe yeni başladığı öğrenilen Kocaman'dan geriye, eşiyle çekildiği fotoğraf kaldı.