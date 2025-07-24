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Türkiye Triatlon Federasyonu acı haberi duyurdu: Eskişehir yangınında şehit oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman Yangını, Şehit, Eskişehir, AKUT, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Türkiye'yi derinden sarsan bir orman yangını faciası meydana geldi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü şehit oldu. Türkiye Triatlon Federasyonu, Eskişeşhir'deki yangınında şehit olan 10 kişiden birinin triatlon sporcusu ve AKUT gönüllüsü Muharrem Can olduğunu açıkladı.

Türkiye, aşırı hava sıcaklıklara bağlı olarak yaşanan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eskişehir'de önceki gün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, dün akşam acı haberler geldi. Orman yangınına müdahale sırasında 10 orman işçisi şehit oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eskişehir'deki yangında kurtarma faaliyetlerine katılıp, hayatını kaybeden bir kişinin triatlon sporcusu AKUT gönüllüsü Muharrem Can olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Muharrem Can'a ve tüm şehitlere rahmet, Can'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Türkiye Triatlon Federasyonu acı haberi duyurdu: Eskişehir yangınında şehit oldu - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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